«تعليم القاهرة» تشارك في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفالنا بناة المستقبل

أكد أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مشاركة المديرية في فعاليات اليوم العالمي للطفل وأعياد الطفولة، من خلال المبادرات وحملات التوعية الإعلامية التي تحث علي الاهتمام بالأطفال واكتشاف مواهبهم ودعمها والتصدي للعنف ضدهم والطرق المثلي للتربية وحل مشكلات الأطفال ومتابعتهم.

الزيارات للمشروعات القومية

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنّ إعداد الزيارات للمشروعات القومية والمناطق الشرطية والعسكرية والأثرية والتاريخية والترفيهية لتنمية الولاء والانتماء للوطن وبث روح الوحدة الوطنية ولتعريفهم بعراقة تاريخ بلادنا العظيم.

ودعا مدير المديرية، إلى تحفيز الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والقراءة والأنشطة المختلفة فهم جيل الغد، وبناة المستقبل، وأغلى ما نملك فهم نبتة مصر الغالية وأملها في غدها المشرق.