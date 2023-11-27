مد فترة التقدم لمسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد» حتى منتصف ديسمبر

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين مد فترة التقدم لمسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد» ليوم الجمعة 15 ديسمبر، مطالبة بتعميم نشرة دورية على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة بمد فترة المسابقة، حتى يتسنى لأكبر عدد من المعلمين للتقدم للمسابقة.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية أنه يجرى تكريم الفائزين بمسابقة «معلم مبتكر من أجل الغد» من المتقدمين بجوائز ( معنوية - عينية).

خطوات التقديم

وأضافت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يمكن للراغبين في التقديم الدخول على الموقع الإلكتروني للأكاديمية عبر هذا الرابط، والتقديم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد، ومن ثم الدخول على رابط موقع المسابقة.

- إدخال البيانات الأساسية طبقا للنموذج الإلكتروني والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابه الإلكتروني على المنصة.

- التأكد من اختيار المستوى المتقدم اليه جيدا حتى لا يجرى تجميد مشاركته، وذلك بعد قراءة شروط وتعليمات كل مستوى.

- بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة التأكد من اختيار تخصص تربية خاصة بعد اختيار المستوى المتقدم إليه.

- في حالة أن المتقدم فريق عمل أكثر من فرد يسجل بيانات المجموعة المشاركة عن طريق أول من قام بالتسجيل من المجموعة، ولا ضرورة أن يسجل باقي الفريق.

المرحلة الثانية: إجراءات التحكيم

- تحكيم الموارد الرقمية المشاركة بالمسابقة إلكترونيا من خلال 6 محكمين لكل مورد رقمي.

- تحكيم كل مورد رقمي بناء على (مجال الدرس او المفهوم العلمي - مجال تكنولوجيا المعلومات - استخدام اكثر من مصدر معرفة لعرض المورد الرقمي - تناسق وتواصل المصادر المعرفية المعروضة ).

- حساب المتوسط لجميع المحكمين وعرض النتيجة النهائية للمتقدمين.