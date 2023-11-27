15 طريقة لتسجيل قراءة الغاز ودفع الفواتير.. اليوم آخر فرصة

قدمت شركة بتروتريد 15 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز أو دفع الفواتير، لتسهيل عملية تسجيل القراءة الشهرية للمستفيدين، مع العلم أن آخر موعد لتسجيل القراءة هو اليوم 27 نوفمبر 2023.

أوضحت الشركة أن تسجيل قراءة عداد الغاز مهم لمنع احتساب متوسط الاستخدام، والذي قد يكلف المواطنين دفع مبلغ أكبر من قيمة الاستهلاك الفعلي.

وتستعرض «الوطن» الطرق التي أوضحتها الشركة للمواطنين لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وفق ما أعلنته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

15 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية أو دفع الفواتير

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق تصوريها من خلال تطبيق «بتروميتر»، إذ يقرأ التطبيق عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز.

ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو لشركات توصيل الغاز الطبيعي التي تتبع المنطقة، وكذلك يمكن الاتجاه إلى الطريقة التقليدية وهي من خلال إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا.

ووضعت الشركة العديد من الطرق الإلكترونية لتقليل خطأ سرعة التسجيل، عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر، وتطبيق موبايل ماي فوري، وتطبيق موبايل جوميا، وكذلك من خلال مكاتب البريد المصري، مون خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني مثل (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن)، وكذلك ماكينات الصراف الألي ATM، أو عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فروع الشركة من خلال موظفي خدمة العملاء، أو الرقم المختصر 17169، وخدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 و 09000727.

ويمكن التوجه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية، أو أقرب فرع من فروع شركة بتروتريد، ومن الفروع المميكنة والمتوفرة في المولات الكبرى والجهات الحكومية.