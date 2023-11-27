«التحالف الوطني»: أكثر من 200 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا منذ بدء الهدنة

أعلن محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار الدور المصري في تقديم المساعدات إلى غزة خلال أيام الهدنة، إذ وصلت عدد الشاحنات التي تدخل القطاع إلى ما يزيد عن 200 شاحنة في اليوم الواحد، ولأول مرة بعد 49 يوما من الحرب على القطاع وصلت الشاحنات إلى مناطق انت لفترات طويلة من عدم وصول المساعدات.

وصول غاز الطعام إلى قطاع غزة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وصول الوقود إلى داخل القطاع، وتسليمه للأونورا والهلال الأحمر الفلسطيني، ووصوله للمستشيفات ومراكز الإغاثة، يعطى أملا للمواطنين في الحصول على وجبات ساخنة في ظل انتهاكات استمرت على مدار الفترات السابقة، وعدم حصولهم على أي وجبات باستثناء المعلبات.

دور مصر في تقديم المساعدات

وأضاف أن مصر لعبت دورا مهما بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري.