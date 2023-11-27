وزير العمل يشهد فعاليات الندوة التثقيفية «صحتك وسلامتك تهمنا» ببني سويف

شهد وزير العمل حسن شحاتة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية، التي تنظمها مديرية العمل بالتعاون مع جامعة النهضة، تحت عنوان «صحتك وسلامتك تهمنا».

مفهوم السلامة والصحة المهنية

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل، لنشر مفهوم «السلامة والصحة المهنية»، لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل، وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

وحضر فعاليات الندوة التثقيفية، التي استضافتها جامعة النهضة، عدد من قيادات وزارة العمل بمديرية العمل في بني سويف، بالإضافة إلى قيادات جامعة النهضة.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف حرصه على المشاركة في هذه الفعالية المهمة، التي تتناول موضوعا محوريا، وقضايا مهمة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والذي أصبح علمًا من العلوم التي يجري تدريسها، في ضوء الاهتمام المتنامي والمتزايد بسلامة وحماية الأيدي العاملة، التي تعد بمثابة الوقود الحقيقي للقطاع الإنتاجي والاقتصادي.

محافظ بني سويف: ملف السلامة والصحة المهنية في مقدمة أولويات الحكومة

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن ملف السلامة والصحة المهنية من الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات وأجندة عمل الحكومة، في الفترة الحالية، لافتا إلى وجود مراجعة دورية من قبل رئاسة الوزراء للجهود في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتوفير إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.