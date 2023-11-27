نصيحة من عادل إمام غيرت المسار الفني للراحل طارق عبد العزيز.. «سر أول مكالمة»

مسيرة فنية وأعمال متنوعة قدمها الفنان الراحل طارق عبد العزيز، على مدار مشواره الذي امتد لنحو 25 عاما، قبل رحيله المفاجئ الذي أحزن زملاءه وأصدقاءه في الوسط الفني وجمهوره بعد تعرضه لأزمة قلبية تسببت في وفاته عن عمر ناهز 55 عاما.

وفي وقت سابق، كشف الفنان طارق عبد العزيز، عن نصيحة مهمة تلقاها من الزعيم عادل إمام، تسببت في تغيير مسار حياته الفنية، وفق ما رواه في لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج «It's Showtime»، قائلا: «وقت مسلسل (كناريا وشركاه) كنت أشعر بإحباط شديد، تلقيت أول مكالمة هاتفية من الفنان عادل إمام، وقال إن أنا وماجد الكدوني وأحمد رزق نشبه بعض في نوعية الأدوار التي نقدمها، وحتى أكون ممثلًا جيدًا لا بد أن يكون لي شكل مختلف ومتميز، وهذه النصيحة كانت درسًا لي لم أنساه، وهو ما دفعني إلى إيقاف نوعية الأدوار التي كنت أقدمها وأبدأ التفكير في أدوار مختلفة».

طارق عبد العزيز: عادل إمام صاحب فضل علي

وعن العمل مع عادل إمام، أوضح عبد العزيز: «جمعتني علاقة سابقة به قبل مسلسل (أستاذ ورئيس قسم)، إذ كنت ذاهبا لتهنئة المخرج علي إدريس، على تعاونه مع الزعيم في فيلم (التجربة الدنماركية)، وتفاجأت بالفنان عادل إمام ينادي علي واحتفي بي وتناولنا الغذاء معا، ووجدت منه أبوة وحنانا بالغا، وله فضل كبير علي».

وتابع: «في (أستاذ ورئيس قسم) عرض علي في البداية شخصية مختلفة عن الشخصية التي قدمتها ولم تعجبني فاعتذرت عن المسلسل، ووجدته يهاتفني ويعرض علي شخصية مختلفة، وأنا بالفعل أدين له بالفضل في الوقوف بجواري في حياتي».

وغيب الموت، طارق عبد العزيز، أمس، إثر أزمة قلبية في أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل «وبقينا اتنين».