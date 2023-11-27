عمر طلعت زكريا يروي اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز: سقط بشكل مفاجئ

حضر عمر طلعت زكريا، مدير إنتاج مسلسل وبقينا اتنين، جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، التي أقيمت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وكشف عمر طلعت زكريا مدير إنتاج المسلسل، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلا لـ«الوطن»: «كان يتم التصوير داخل الفيلا الخاصة بالشخصية التي يجسدها طارق عبد العزيز في المسلسل، وبالفعل صورنا مشهدين، وعندما شرعنا في تصوير المشهد الثالث وجدنا طارق يسقط على الأرض بشكل مفاجئ، ويلفظ أنفاسه الأخيرة».

إيقاف التصوير في مسلسل «وبقينا اتنين» لحضور جنازة طارق عبد العزيز

وحرص صناع وأبطال مسلسل «وبقينا اتنين»، على تعطيل تصوير العمل، وحضورهم جنازة طارق عبد العزيز، ومن بينهم شريف منير، تامر فرج ويوسف عثمان.

وشهدت جنازة الفنان الراحل حضورا فنيا كبيرا من بينهم الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، والذي حرص على مرافقة الجثمان منذ لحظة وصوله، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، حمادة هلال، أيتن عامر، محمد رضوان، داليا مصطفى، لقاء سويدان، نهال عنبر، بجانب الفنان محمد هنيدي الذي لم يستطيع السيطرة على مشاعر الحزن وظل يردد «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ياطارق».