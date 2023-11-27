افتتاح فرع جديد لهيئة التنمية الصناعية في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرع الهيئة الجديد بالمحافظة، كما تفقدا منظومة العمل بالفرع وآلية التعامل مع المستثمرين، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الادارة المركزية لأقاليم الهيئة، وأمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان، إن افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد بالمحافظة جاء لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ وتطوير آلية التعامل مع المستثمرين، من خلال المنظومة الجديدة لتحقيق التنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتنموية المختلفة، وكذلك العمل علي تطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.

إصدار السجل الصناعي

وأوضحت ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلًا من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلًا من التوجه للمقر الرئيس.

جدير بالذكر أن الهيئة قامت الأسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة، ليصل إجمالى عدد الفروع والمكاتب الإقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى 30 فرع ومكتب للهيئة محافظات الجمهورية.