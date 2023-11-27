نتائج دوري «حياة كريمة» لكرة القدم في قرى كفر الشيخ.. فوز «الخادمية»

استقبل ملعب الحلافي، التابع لإدارة شباب مركز كفر الشيخ، مباريات اليوم الثاني من دورى خماسي كرة القدم بقرى «حياه كريمة» بين فرق، «أبو منيسىي، والرملة، وزهران، والخادمية»، والتي تنظمة وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فوز عدد من الفرق المشاركة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفرالشيخ، عبر بيان، أن مباريات اليوم، أسفرت عن فوز الخادمية ،على أبو منيسى بثلاثة أهداف، مقابل هدفين، و فوز الخادمية، على الرملة بهدفين نظيفين، وفوز فريق أبو منيسى، على زهران بستة أهداف، مقابل لا شيء، مضيفاً أن دورى حياة كريمة يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة« كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، والحامول»، ويشارك به 32 فريق و 256 لاعبا من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024 .

مباريات اليوم ولجنة الأشراف

بينما جرت مباريات اليوم الإثنين بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، و مصطفى عامر ،مدير إدارة شباب سيدى غازي، حيث تم تسليم التشيرتات الرياضية على اللاعبين، مباريات الدوري من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعب أساسى، و 2 احتياطي، و مدرب ، كنا تقسم الفرق إلى أربعة مجموعات و يتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.