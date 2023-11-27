تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم، ضمن النشاط في حركة تداول السفن التى تشهدها مواني الهيئة.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم بمواني شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تصدير 16 ألف طن ملح إلى بلغاريا

وأوضح البيان، أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل السفينة «MANASSA» القادمة من الإسكندرية لشحن 16 ألف طن من الملح والتصدير إلى بلغاريا.

وأشارت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إلى أن الميناء استقبل السفينة WHIPLASH القادمة من تركيا، لتفريغ 49 ألف طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، مع اتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

ميناء غرب بورسعيد

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LIA IEVOLI لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

وفى هذا الصدد، أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إدارة المواني بالمنطقة، أخذت جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

يذكر أن مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال أكتوبر الماضي تداول 283 سفينة، بحمولة 4,. ملايين طن بمواني المنطقة الشمالية.