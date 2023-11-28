«غرفة السياحة» توضح الحد الأقصى للمبالغ المسموح بالسفر بها إلى الحج

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ أقصى مبلغ مالي مسموح للمواطنين المسافرين للحج بصفة خاصة أو المسافرين للخارج بصفة عامة اصطحابه معهم خلال خروجه من المنافذ المصرية، هو 10 الآف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، موضحا أنّ شركات السياحة تنبه على المسافرين للحج بعدم تجاوز المبالغ أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي سيخرج بها من المنافذ المصرية هذا الرقم.

تحرير عقد بين شركات السياحة والحاج

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام ملزمة بتحرير عقد مع الحاج موضحا بها تفاصيل برنامج الحج، لافتا إلى أنّه يحق لشركة السياحة بيع برنامج الحج بسعر أقل مما هو صادر بالضوابط المنظمة للحج السياحي، ولا يحق للشركات بيع برنامج الحج للمواطن بسعر أكبر مما هو وارد في الضوابط.

وأشار إلى أنّه وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، فإنّه لن يتم لأي من الأسباب تأجيل موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة الحج لهذا العام، ويشهد يوم 6 يناير المقبل، إعلان فوز 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام عبر قرعة إلكترونية بين المتقدمين.