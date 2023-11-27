مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في غزة

أكدت مصادر مصرية، أن المفاوضين يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 3260 منذ 7 أكتوبر الماضي، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأفاد نادي الأسير، في بيان، بأن حملة الاعتقالات تركزت في بلدة كفر نعمة في رام الله وبني نعيم بمدينة الخليل، وبقية الاعتقالات في نابلس، جنين، وبيت لحم، لافتا إلى أنه جرى اعتقال أسرى سابقين لترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 3260.

أضاف نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال ينفذ عمليات تنكيل، تشمل اعتداءات بالضرب والتحقيق الميداني، والتهديدات وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.