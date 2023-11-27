محمود قاسم بعد رحيل طارق عبد العزيز: جوكر الأعمال الفنية

استعرض الناقد الفني محمود قاسم مشوار الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية، أمس، داخل موقع تصوير مسلسله الجديد «بقينا اتنين».

وقال قاسم، لـ«الوطن»، إنّ طارق عبدالعزيز بدأ رحلته بالتعاون مع الفنان محمد هنيدي، حيث تشاركا في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» وأيضاً «همام في أمستردام»، ومن بعدها قدم دورا يعتبر من أفضل أعماله في مسلسل «أم كلثوم».

قاسم: طارق عبدالعزيز رحل بجسده لكن أعماله حاضرة

وأضاف أننا لا نغفل الكوميديا الخاصة به في فيلمي «فيلم ثقافي» و«أصحاب ولا بيزنس»، وظل يشارك عدد كبير من النجوم على مدار مشواره الطويل وكان له تعاون خاص مع الفنان خالد صالح، فقد كان صديقه وكان يجمع بينهما كيما مشتركة، خاتماً حديثه، «رحل بجسده وسيظل بأعماله حاضراً».

تشييع جنازة طارق عبدالعزيز من مسجد الشرطة

وشيعت جنازة الفنان طارق عبدالعزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد هنيدي، حمادة هلال، إياد نصار، أحمد رزق، سلوى محمد علي، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، أحمد فهيم وآخرين.