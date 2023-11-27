العمر ليلة والنهاية يوم 26.. طارق عبد العزيز وعامر منيب «كيمو وأنتيمو» حتى في الموت

حالة من الارتباط العميق عاشها الجمهور مع الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من خلال أدواره في السينما والتلفزيون، إذ أجاد تجسيد دور المواطن المصري البسيط، وتنقل بين الأدوار ببراعة شديدة، فقدم الرجل الغني المتسلط بنفس القدر من البراعة في تقديمه للفقير الذي يسعى لإيجاد قوت يومه، والمحامي القوي، والطبيب المخلص، وغيرها من الوجوه التي علقت في أذهان جمهوره على مدار 25 عاماً في رحلته الفنية.

فيلم «كيمو وأنتيمو» جمع طارق عبد العزيز وعامر منيب

طارق عبد العزيز وعامر منيب جمعهما فيلم «كيمو وأنتيمو»، لكنه ليس الرابط الوحيد بينهما، إذ غيبهما الموت في نفس اليوم، 26 نوفمبر، لكن «عبد العزيز» لحق بصديقه بعد 12 عاماً، إذ مات «منيب» في 26 نوفمبر 2011.

وظل الوثاق الذي ربط طارق عبد العزيز بالفن متيناً، حتى وفاته داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، خلال تصوير أحد المشاهد.

وفاة طارق عبد العزيز

حرص صناع وأبطال مسلسل «وبقينا اتنين» على تعطيل تصوير العمل، اليوم، من أجل حضور صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ومنهم شريف منير، وتامر فرج، ويوسف عثمان.