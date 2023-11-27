موعد ومكان عزاء طارق عبد العزيز.. نقيب المهن التمثيلية يكشف التفاصيل

استقرت أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، على موعد ومكان العزاء، إذ غيبه الموت أمس، خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، وجرى تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء الفنان طارق عبد العزيز

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ «الوطن»: «سيكون موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبد العزيز غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة، بعد صلاة المغرب».

صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز

وحرض عدد كبير من النجوم، على حضور صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، الذين حرصا على مرافقة الجثمان من لحظة وصوله، إضافة إلى أشرف زكي، شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، حمادة هلال، أيتن عامر، محمد رضوان، داليا مصطفى، لقاء سويدان، نهال عنبر، مصطفى قمر، إياد نصار، أحمد رزق، ومحمد رياض، بجانب الفنان محمد هنيدي الذي لم يستطع السيطرة على مشاعر الحزن وظل يردد «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا طارق».