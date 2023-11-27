رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد ومكان عزاء طارق عبد العزيز.. نقيب المهن التمثيلية يكشف التفاصيل

كتب:

ضحى محمد
03:16 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

استقرت أسرة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، على موعد ومكان العزاء، إذ غيبه الموت أمس، خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين»، وجرى تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء الفنان طارق عبد العزيز

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ «الوطن»: «سيكون موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبد العزيز غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة، بعد صلاة المغرب».

صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز

وحرض عدد كبير من النجوم، على حضور صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، الذين حرصا على مرافقة الجثمان من لحظة وصوله، إضافة إلى أشرف زكي، شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، حمادة هلال، أيتن عامر، محمد رضوان، داليا مصطفى، لقاء سويدان، نهال عنبر، مصطفى قمر، إياد نصار، أحمد رزق، ومحمد رياض، بجانب الفنان محمد هنيدي الذي لم يستطع السيطرة على مشاعر الحزن وظل يردد «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا طارق».

اقرأ المزيد:

العمر ليلة والنهاية يوم 26.. طارق عبد العزيز وعامر منيب «كيمو وأنتيمو» حتى في الموت

عمر طلعت زكريا يروي اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز: سقط بشكل مفاجئ

أشرف زكي عن رحيل طارق عبد العزيز: فقدنا فنانا وإنسانا صاحب أخلاق حميدة

وصول جثمان طارق عبد العزيز إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.