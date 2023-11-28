تفاصيل تدريب المعلمين في المدارس اليابانية.. «زيارات وبرامج مكثفة لطوكيو»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تدريب العاملين في المدارس المصرية اليابانية، حيث تقوم المنظومة التعليمية في المدارس على فئتين من المعلمين، وهما أعضاء التدريس والمدربين القائمين على تدريب التوكاتسو ومتابعة تنفيذ الأنشطة بشكل دقيق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير صادر عنها، تفاصيل التدريب في المدارس المصرية اليابانية، كما يلي.

التدريب الداخلي

- يتم التدريب بشكل دوري لكل أعضاء التدريس والإدارة المدرسية.

التدريب الخارجي

- يتم إيفاد المعلمين والمعلمات بتخصصات مختلفة إلى اليابان، ويشمل البرنامج محاضرات تعليمية وزيارات ميدانية مكثفة لمدارس ابتدائية يابانية للتعرف بشكل عملي على فلسفة التعليم اليابانية.

التدريبات المتخصصة

- تدريب على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية للمعلمين.

- برنامج تدريبي لمعلمي الموسيقى والطلبة مع شركة ياماها العالمية.

- تدريب على فن الأورجامي الياباني بالتعاون مع السفارة اليابانية.

- برنامج تدريبي لمعلمي التربية الرياضية مع مستشار تربية رياضية ياباني.

- برنامج متخصص لأنشطة يابانية لحل الرياضيات.

المشرفون اليابانيون

- بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جرى استقدام 12 مشرفا يابانيا من أهل الخبرة منذ العام الدراسي 2020-2021 وحتى الآن يقوموا بالأشراف المباشر على المدارس المصرية اليابانية بالتناوب .

- يقوم المشرفون بالإضافة الى عملهم المباشر في الإدارة المدرسية ودعم المعلمين في المدارس، بالمساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان / الاشتراك في شهادات الاعتماد كخبراء تقديم الدعم من خلال أنشطة تخصصية مثل برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.