«تعليم الجيزة» تعلن موعد امتحانات شهر نوفمبر لجميع الصفوف.. وتفاصيل الأسئلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة بدء امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بداية من يوم الخميس 30 نوفمبر، ولمدة أسبوع.

ووجهت المديرية بعقد امتحان شهر نوفمبر في الأجزاء المقررة، مشيرة إلى أنه يجرى وضع الاختبار من قبل موجه المادة، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

وأشارت المديرية إلى أنه يجرى عقد امتحان شهر نوفمبر في جزء من الحصة، وليس في الحصة الأولى من اليوم الدراسي، بحيث لا يؤثر الامتحان على اليوم الدراسي، ولا يخل بانتظام الدراسة، أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية، واختيار الحصة وفقا لظروف كل مدرسة.

أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023

وفيما يخص الأسئلة، وجهت مديرية التعليم بالجيزة بأن تكون أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023، مبسطة وتكون عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم، وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

وأوضحت الوزارة كيفية احتساب درجات الطلاب بصفوف النقل، والتي تتضمن «درجات السلوك والاختبارات الشهرية وامتحانات الفصلين الدراسيين»:

- 80 % من درجة اختبار نهاية الفصل.

- 10 % من درجة امتحان الشهر.

- 5 % على المواظبة «الانضباط».

- 5 % على السلوك.