«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا: لطيف نهارا بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، لافتة إلى أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس بارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد، وتشهد البلاد غدا شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة غدا

ووفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، يشهد غدا الثلاثاء فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطك متفرقة من الصحراء الغربية .

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.