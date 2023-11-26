موعد تحسن حالة الطقس.. هل تستمر التقلبات الجوية لعدة أيام؟

تسود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة لبعض الوقت وانخفاضها بشكل مفاجئ، فضلا عن انتشار الرياح المحملة بالأتربة والغبار، واضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج، دفع الكثيرون للتساؤل عن موعد تحسن حالة الطقس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا بجانب موعد تحسن حالة الطقس، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد تساقط أمطار خفيفية إلى متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتستمر التقلبات الجوية غدا والمتمثلة في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطة، ويصاحبها اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، بينما تصل ارتفاع الموج في البحر الأحمر من 2.5 متر إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

تأتي درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.