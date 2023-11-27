محافظ جنوب سيناء يكرم طالبة متفوقة من ذوي الاحتياجات الخاصة

كرم اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبرى في ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، الطالبة آية صفوت محروس إبراهيم، من ذوي الهمم، بمدينة طور سيناء، بمناسبة حصولها على ليسانس آداب وثائق ومكتبات بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

جاء ذلك في إطار تشجيع اللواء خالد فودة، الدائم ورعايته لأبناء المحافظة، والوقوف بجانب المجتهدين والمتميزين والمتفوقين في مختلف المجالات، ومساعدتهم ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم.

محافظ جنوب سيناء يشيد بالطالبة المجتهدة

وقال المحافظ، خلال التكريم، في بيان صادر من المحافظة، إن الطالبة آية من أبناء جنوب سيناء، خريجة المدرسة الفكرية بطور سيناء، وتفوقت دراسيا واجتهدت، وحصلت على ليسانس الآداب بتفوق، بجانب عملها في مركز معلومات مديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار إلى أن «آية» نموذج مثالي، لا بد أن يحتذي به أبناء وبنات المحافظة من الأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التكريم جاء لدعمها، والتأكيد على الاهتمام الكامل بكل الطلاب والطالبات المتفوقات.

تكريم طالبة من ذوي الهمم في محافظة شمال سيناء

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى ضرورة التغلب على التحديات كافة، للوصول لتحقيق أهدافهم، لما فيه الخير لهم ولوطنهم، مؤكدا استمراره في رعاية أبناء المحافظة، وتبنيه تلك النماذج الطموحة ومساندتهم لتحقيق أحلامهم، ليكونوا نموذجا مشرفا مميزا ومثالا يحتذى به للأجيال المقبلة، ويرفعوا اسم المحافظة عاليا.