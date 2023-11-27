أحمد أبوالغيط: إسبانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تعليقًا على لقاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الإسباني، اليوم، أن نقاط الاتفاق مع الموقف الإسباني بدت عديدة ومتزايدة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة.

أضاف «أبوالغيط» عبر منصة «إكس»، أن إسبانيا تستعد للاعتراف بفلسطين: «نحث المزيد من الدول الأوروبية على ذلك».

في لقاء #اللجنة_الوزارية_العربية_الاسلامية مع وزير خارجية #اسبانيا صباح اليوم بدت نقاط الاتفاق مع الموقف الاسباني عديدة ومتزايدة حول العدوان علي #غزة. اسبانيا تستعد للاعتراف بفلسطين. نحث المزيد من #الدول_الاوروبية علي ذلك.@UfMSecretariat @jmalbares @FaisalbinFarhan… pic.twitter.com/IdwN5NjGrC — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) November 27, 2023

أبوالغيط: العرب يرفضون استهداف المدنيين في غزة

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، التقى اليوم، ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا، ووزير الخارجية سامح شكري، وأكد «أبوالغيط» أن العرب يرفضون استهداف للمدنيين: «نفهم جيدًا الطريق الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المأساوي».

وشدد «أبوالغيط» على ضرورة وقف المذابح، وأنه لا يوجد أي مستقبل لقطاع غزة بفصله عن الضفة، وكأن قطاع غزة هو قضية بذاتها.