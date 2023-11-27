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أحمد أبوالغيط: إسبانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:30 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
أحمد أبوالغيط

أحمد أبوالغيط

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تعليقًا على لقاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الإسباني، اليوم، أن نقاط الاتفاق مع الموقف الإسباني بدت عديدة ومتزايدة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة.

أضاف «أبوالغيط» عبر منصة «إكس»، أن إسبانيا تستعد للاعتراف بفلسطين: «نحث المزيد من الدول الأوروبية على ذلك».

أبوالغيط: العرب يرفضون استهداف المدنيين في غزة

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، التقى اليوم، ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وتركيا، ووزير الخارجية سامح شكري، وأكد «أبوالغيط» أن العرب يرفضون استهداف للمدنيين: «نفهم جيدًا الطريق الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المأساوي».

وشدد «أبوالغيط» على ضرورة وقف المذابح، وأنه لا يوجد أي مستقبل لقطاع غزة بفصله عن الضفة، وكأن قطاع غزة هو قضية بذاتها.

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