عضو بـ«التحالف الوطني»: نجاح مصر في إدخال غاز الطهي لغزة يعود للحنكة الساسية

أعلن مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار المساعدات التي تقدمها المؤسسة لغزة من تبرعات عينية وملابس وبطاطين وألحفة مع دخول الشتاء، بالإضافة إلى المياه النظيفة والأكفان، بسبب الهدنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن.

شاحنات المساعدات لغزة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المؤسسة أرسلت حوالي 55 شاحنة مساعدات تضم أكثر من 1250 طنا، تشمل مساعدات عينية وملابس وألحفة وبطاطين وأدوية وغيرها من الضروريات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذا الوقت، موضحا أن الدور التي تقدمه مؤسسات الهلال الأحمر وصناع الخير وبنك الطعام وبقية المؤسسات عظيم جدا، يجب الإشادة به.

وأشار إلى أن نجاح مصر في دخول الوقود يعود للحنكة السياسية التي لم نشاهدها في أي رئيس دولة على مستوى العالم، ومصر اوضحت للعالم كله أن إرادتها قوية ومسيطرة.

دور مصر في تقديم المساعدات

وأضاف أن المساعدات التي تقدم للأهالي في غزة والقطاع والهدنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جاءت نتيجة جهود ومشوار سياسي شهد مراوغات متعددة من الطرف الآخر وضغوط من بعض الدول الأخرى، لكن مصر استطاعت أن تنجح رغم كل تلك التحديات.