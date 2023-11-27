«العلاج الحر» بالدقهلية تنظم حملة للمرور على 71 معمل تحاليل في 6 مراكز

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالمرور على عدد من المعامل الخاصة بنطاق 6 مراكز على مستوى المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وضبط أي مخالفة في حق المواطنين.

صحة الدقهلية تنظم حملات على المعامل

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، إلى أن الحملات جاءت في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات محافظة الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

المرور على عدة معامل طبية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 71 معملا في مراكز المنصورة وميت غمر ومنية النصر ودكرنس وميت سلسيل.

وأشار «فؤاد» إلى أنه جرى الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 54 معملاً، ورفض ترخيص 17 أخرى، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.