جامعة سوهاج تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة سوهاج في الملتقى التنسيقي الخامس لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، برعاية المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عبير محمود مدير وحدة العنف ضد المرأه بالجامعة، وعدد من نواب رؤساء الجامعات، ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حماية المرأة من أشكال العنف

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، حرص الدولة المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية على حماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك إعمالاً للدستور المصري الذي نص بمادته الحادية عشر على التزام الدولة المصرية بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، معرباً عن إنحيازه للمرأة المصرية والعربية، باعتبارها جزء مهم في المجتمع تعمل وتكافح وتربي، مؤكداً على ضرورة أن تدافع المرأة عن حقوقها، وأن يتم تغيير جميع المفاهيم ضد المرأة، و فهم الدين بشكل صحيح منذ الطفولة، كما لابد من الإعلاء من قيمة المرأة.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران، أن جامعة سوهاج من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، تحرص علي توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة في العمل والتعليم، مشيرًا إلى أن ذلك يتكامل مع جهود الدولة التي تهدف إلى تمكين المرأة في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030.

توصيات ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة

وأشارت الدكتورة عبيره محمود إلى أن الملتقى اختتم بعدد من التوصيات ومنها مناقشة أهمية استمرار عمل الوحدة وهيكلتها في إطار عمل الجامعة، وإدراج آلية الإبلاغ من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة فى دليل الطالب، وإقامة مسابقات فنية لدعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها، وتضمين نتائج توصيات المؤتمرات المتعلقة بالمرأة ضمن عمل الوحدة، والإعلام الجيد الفعال عن الممارسات الجيدة والنماذج الناجحة بموقع الجامعة الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن التوصيات استعرضت أيضاً التوسع في إنشاء مزيد من الوحدات، وتفعيل أكثر لأدوارها، بالإضافة إلى تضافر الجهود بين المشاريع الوطنية المختلفة، ومنها المشروع الوطني للأسرة المصرية الذي يعمل على مزيد من التمكين للمرأة المصرية.