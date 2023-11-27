اعتراف إسرائيلي جديد بالفشل في حرب غزة.. «الفصائل الفلسطينية بعيدة عن الانهيار»

منذ هجوم السابع من شهر أكتوبر الماضي وعملية «طوفان الأقصى»، يزداد التخبط داخل أروقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعدها، اعترفت إسرائيل بوقوع أخطاء في تقييمات جهاز الاستخبارات قبل هجوم الفصائل الفلسطينية، بحسب فرانس برس.

الاعترافات الإسرائيلية بالفشل ليست الأولى، إذ قال بتسلئيل تاليجا، وهو جندي إسرائيلي، في مقابلة مع «CNN»، إن الجيش يقاتل ضد الفصائل الفلسطينية والمدنيين، والفصائل الفلسطينية ليسوا بالمحاربين بل وحوش.

قوة الفصائل الفلسطينية

وليس هذا فحسب، بل العديد من الصحف الإسرائيلية اعترفت بقوة الفصائل الفلسطينية وبصعوبة السيطرة عليها، آخرها صحيفة «إسرائيل اليوم»، والتي قالت إن الفصائل الفلسطينية بعيدة عن الانهيار على عكس ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية، الذي زعم تصفية وإلحاق الضرر بعناصر الفصائل الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية لا تزال تتمتع بقبضة قوية على المنطقة وقطاع غزة، وليس فقط في جنوب قطاع غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك بشكل ضعيف ضد الفصائل الفلسطينية يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى التزام جميع عناصر الفصائل الفلسطينية بالتعليمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعملية إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وهي تسير حسب ما تريد الفصائل الفلسطينية في إشارة إلى قوتها حسب الصحيفة.

أيام الهدنة تسمح للفصائل الفلسطينية بتنظيم أنفسهم

وبعد 4 أيام من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قالت الصحيفة إن أيام الهدنة تسمح للفصائل الفلسطينية بتنظيم أنفسهم من أجل الاستمرار وجمع القوات، والاستعداد لاستمرار عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتالي فمن المرجح أن تدعم الفصائل الفلسطينية تمديد الهدنة.