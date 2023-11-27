مع دخول اليوم الرابع والأخير.. هل تمتد الهدنة الإنسانية في غزة؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم، دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الرابع والأخير، وخلال الثلاثة أيام الماضية، حققت الهدنة نجاحًا كبيرًا بعد وساطة مصرية قطرية أمريكية، وتمت بنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولكن، هل تمتد الهدنة إلى أكثر من 4 أيام؟

قبل ساعات من بدء الهدنة، كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها تعد بمد الهدنة في حال قامت الفصائل الفلسطينية بإطلاق سراح أسرى إضافيين محتجزين لديها في قطاع غزة، بحسب «مونت كارلو».

مد الهدنة إلى يوم إضافي

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، انتشر الحديث حول احتمالية مد الهدنة لأيام إضافية، ومع محاولات الجهود المصرية المستمرة، أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، أنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بشرط، هو بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم في سجون الاحتلال.

وقالت وكالة «فرانس برس»: «نتوقع أن تستطيع المقاومة الفلسطينية تأمين إطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين».

مصر تتلقى إشارات إيجابية لتمديد الهدنة

ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال أيضًا بشأن تمديد الهدنة، أن مصر تلقت إشارات إيجابية من الأطراف المعنية، بشأن احتمالية تمديد الهدنة ليوم أو اثنين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين، بحسب ما نشرته «القاهرة الإخبارية».

«نتنياهو»: نرحب بتمديد الهدنة

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يرحب بتمديد الهدنة، لكن بشرط، إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، حسب اتفاق صفقة تبادل الأسرى، بحسب «رويترز».

وأبلغ «نتنياهو»، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يوافق على تمديد الهدنة بشرط إطلاق سراح 10 رهائن لدى الفصائل الفلسطينية كل يوم.

الرئيس الإسرائيلي: 10 رهائن مقابل يوم تمديد

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قال بحسب مقابلة مع «CNN»، إن الفصائل الفلسطينية إذا أطلقت سراح 10 رهائن آخرين، فيمكن أن يكون هناك تمديد ليوم آخر، وهو نفس ما قاله بنيامين نتنياهو.