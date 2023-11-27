جدول اختبارات شهر نوفمبر للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر نوفمبر للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الامتحانات أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة، أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات نوفمبر للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر بدء اختبارات شهر نوفمبر 2023 للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، وذلك للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، ويتم عقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، علي أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

جدول اختبارات شهر نوفمبر

وتقدم «الوطن» جدول اختبارات شهر نوفمبر للمستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

1- الأحد 3 ديسمبر 2023: مادة اللغة الإنجليزية للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي، ومادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الإعدادي.

2- الاثنين 4 ديسمبر 2023: مادة اللغة الإنجليزية للصفوف السادس الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي، ومادة اللغة الفرنسية للصف الأول الإعدادي.

3- الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: مادة اللغة الإنجليزية للصفين الخامس الابتدائي، والأول الإعدادي.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنّه جري إرسال جداول اختبارات شهر نوفمبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، لنشرها في المدارس الرسمية للغات، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.