الفنان العماني عماد الشنفري: أحداث غزة أسست جيلا جديدا يؤمن بالقضية الفلسطينية

كشف الفنان العماني عماد الشنفري، كواليس حصوله على جائزة السلطان قابوس، وذلك خلال ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة.

وقال الشنفري إن جائزة السلطان قابوس تُقدم كل عام بواقع مرة محليا ومرة خارجيا، مضيفة أن هذه الجائزة مهمة جدا بالنسبة له وحصل بعدها على عدد كبير من الجوائز، بحسب قوله.

الشنفري: سأسعى لتقوية جمعية المسرح في عمان

وأوضح الشنفري خلال ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي أنه عضو جمعية المسرح في عمان، وأنه يريد تقويتها خلال الفترة المقبلة، وحماية حقوق جميع المسرحيين، مضيفاً أن العام الجديد 2024 سيكون بمثابة انطلاق البرامج المسرحية وانطلاقة للمسرح في عمان بشكل عام.

عماد الشنفري يدعم القضية الفلسطينية

وحرص عماد الشنفري على دعم القضية الفلسطينية خلال الندوة قائلاً: «عايز أترحم على شهدائنا في غزة، وقلوبنا معهم في اللي بيحصل، ولكن اللي حصل دا خلق عندنا جيل جديد من الأطفال أصبحوا يعلمون عن القضية ويؤمنون بها».