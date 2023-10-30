رئيس جامعة العريش: نسعى إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية بمعايير عالمية

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الريادة والتميز وتحقيق التنمية المستدامة بمعايير عالمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة منشآت الجامعة بتكلفة 1.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى حلم يراود أبناء شمال سيناء منذ التحرير، وأصبح قريباً من الخروج إلى النور.

لخّص لنا السياسة التى تنتهجها الجامعة حالياً.

- رؤيتنا الريادة والتميز فى بناء مجتمع المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفقاً لمعايير عالمية، وتوفير مناخ أكاديمى يدفع إلى التعلّم والإبداع وتعزيز المشاركة فى إمداد المجتمع بكوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً وتقديم خدمات مجتمعية تسهم فى التمكين الاجتماعى والاقتصادى.

وماذا عن الإمكانيات المتاحة؟

- تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وانتهينا من إنشاء مبانى كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلى، التربية الرياضية، الطب البيطرى، الطب البشرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، ومبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالباً.

وأخرى بسعة 250 طالباً، وصالة للألعاب الرياضية، وتم تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات، وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية، وإعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتى الأمن ووسائل النقل بالجامعة.

وتضم الجامعة كليات: التربية والعلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية (بنين - بنات) والعلوم والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، والتجارة، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات، والاستزراع المائى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى.

وماذا عن الخطة المستقبلية؟

- خطتنا أن تصبح الجامعة منارة للعلم وتتحول من جامعة تهتم بالتدريس فقط إلى جامعة تهتم بالتدريس والبحث العلمى وخدمة وتنمية المجتمع السيناوى، وجاء إنشاء الكليات الجديدة لتلبية احتياجات المجتمع وربط الجامعة بالمخطط القومى للنهضة والتنمية «مصر ۲۰۳۰».

إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بسعة 400 سرير بالمرحلة الأولى

هل يشمل التطوير كليات القطاع الطبى؟

- تم إنشاء كلية الطب وبها مستشفى جامعى بسعة ٤٠٠ سرير تمثل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة داخل حرم جامعة العريش، وسوف يتيح المشروع تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع السيناوى، إلى جانب دعم ومساندة أنشطة البحث العلمى والتعليم والتدريب العملى. وحلم إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى راود أبناء المحافظة منذ التحرير، وأصبح اليوم أقرب إلى التحقيق فى القريب العاجل.

الدور المجتمعي للجامعة

تم الاهتمام بجودة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية بالجامعة ودعم العديد من مشروعات البحوث العلمية والمجتمعية مثل مركز تطوير التعليم الجامعى ووحدة إدارة المشروعات، وإنشاء عدد من المراكز المتميزة لخدمة المجتمع؛ مثل مركز بحوث نحل العسل والمفرخ السمكى والإنتاج الداجنى والزراعى بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى، والتوسع فى إنشاء الكليات.

وشهدت الفترة الماضية أيضاً توسعاً رأسياً سواء فى البرامج الأكاديمية المتميزة، أو برامج الدراسات العليا، وتم إعداد برنامج متميز فى كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية وجارٍ إعداد برنامج للتقنية الحيوية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية العلوم، وإتاحة فرص الدراسات العليا بكليات الجامعة.