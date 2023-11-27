سكرتير محافظة بني سويف يتفقد جاهزية مقار الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جاهزية اللجان الانتخابية، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.

تجهيزات المركز والبندر للانتخابات الرئاسية

واطمأن السكرتير العام المساعد، خلال جولته بدائرة مركز ومدينة بني سويف، على جاهزية اللجان البالغ إجماليها 84 لجنة، منها 41 لجنة ببندر بني سويف، و43 بمركز بني سويف، وذلك لمتابعة رفع كفاءة المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف إلى توجيهات المحافظ بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان، مع التأكيد على أهمية المشاركة في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، موضحا أن دور الأجهزة التنفيذية ينصب على الجوانب التنظيمية والإدارية المتمثلة في تجهيز المقرات الانتخابية واللجان لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت.