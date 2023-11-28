بعد إعلان برنامج «الأوقاف».. اعرف موعد أول أيام شهر رمضان 2024

كم يوم يتبقى على رمضان؟.. تساؤل يشغل بال الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد إعلان وزارة الأوقاف تفاصيل البرنامج الرمضاني المقبل، والذي يحييه أكثر من 100 عالم وقارئ في مسجد الإمام الحسين، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، فضلًا عن بدء شهر جمادى الأولى في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

كم يوم يتبقى على شهر رمضان

ووفقًا لاستطلاع هلال جمادي الأولى، يتضح من خلال النتائج والحسابات الفلكية الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان 2024 هو عدد محدود من الأشهر، وهي: «جمادى الأولى - جمادي الآخرة - رجب - شعبان».

ومن المتوقع أنَّ يكون أول أيام شهر رمضان المبارك في 2024 هو الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك بحسب الحسابات الفلكية والتقويم الميلادي، أي يتبقى على الشهر الكريم ما يزيد على 100 يوم.

موعد رمضان 2024

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن في وقت سابق، أنَّ شهر رمضان المبارك لعام 2024 سيأتي كاملًا 30 يومًا، إلا أنَّ القرار النهائي في هذا الأمر يعود إلى دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع الهلال.

وجاء البرنامج الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وكذلك في إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مقارئ الجمهور تجاوزت 160 ألف مشارك لأول مرة، والقاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.