أخلاقنا الجميلة.. طالب يعيد 19 ألف جنيه لصاحبها في المنصورة

طالب بعمر الزهور ضرب مثالا في الأمانة والصدق والإخلاص، إنه أحمد أحمد السيد، ابن مدينة المنصورة الذي أعاد 19 ألف جنيه لصاحبها، بعدما وجدها في الشارع أثناء تجواله رفقة أصحابه.

أحمد يعثر على مبلغ مالي في المنصورة

عندما كان أحمد البالغ من العمر 14 عامًا يتجول برفقة أصدقائه في شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في طريقه إلى النادي، وجد كيسا ملقى في الشارع، وفتحه وفوجئ بوجود 19 ألف جنيه، كما يقول «أحمد» لـ«الوطن».

وزع أحمد رقم هاتفه على كل المحال الموجودة في المكان الذي وجد فيه النقود، وقال لهم إنه في حال سأل صاحب النقود عليها، فيعطونه الرقم لكي يتواصل معه، وبعد يومين تلقى اتصالا من أحد الأشخاص، وتأكد منه أنه صاحب المبلغ، من خلال وصف الكيس ولونه وقيمة المبلغ الموجوده فيه.

أحمد يسلم النقود لصاحبها بالمنصورة

وتابع أحمد: «قابلت صاحب النقود برفقة أبي وسلمت له الكيس بعدما سرد التفاصيل الدقيقة الموجودة بالكيس والشكل واللون وبالأدلة التي تثبت أن المال له، وكافأني وأعطاني من المبلغ 400 جنيه».

يقول «أحمد السيد» والد أحمد، تاجر بالمنصورة، فوجئت بابني عندما دخل المنزل وفتح حقيبته بهدوء شديد حرصًا على المبلغ المالي الذي كان معه، وأغلق عليه حتى لا يضيع منه شئ ووجدنا فيه 19 ألف و400 جنيه، وأخبرني بما حدث وكنت فخورًا جدا بما قام به ومدى أمانته وحرصه على إعادة النقود لأصحابه، وتأتي بعد مكالمة هاتفية لابني من صاحب النقود بعد أن تأكدنا مائة بالمائة ووجهنا له العديد من الأسئلة التي تثبت أنه مالكها وكافأه بـ400 جنيه.