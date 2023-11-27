ثلج وأمطار وانقطاع كهرباء.. ساعات صعبة تعيشها روسيا

تعرضت العاصمة الروسية، موسكو إلى عاصفة ثلجية سوداء بسبب هطول الأمطار الغزيرة وزيادة سرعة الرياح حتى سرعة 17 مترا في الثانية الواحدة.

كمية كبيرة من الأمطار

وكشف الأخصائي في مركز الأرصاد الجوية الروسي «فوبوس» يفجيني تيشكوفيتس، عن تساقط الثلج في البلاد ومياه مساء 26 نوفمبر، ووصلت كميته إلى 26.5 مليمتر من الثلوج، ما يعادل 50% من المعدل الشهري.

تأجيل رحلات طيران

وذكرت خدمة «يانكس راسبيساني» الإلكترونية الروسية، بحسب موقع روسيا اليوم، أنه تم تأجيل 35 رحلة جوية صباح اليوم الاثنين في مطارات «فنوكوفو» و«دوموديدوفو» و«شيريميتيفو»، أما منطقة موسكو فشهدت في جنوبها ليلة 26 نوفمبر، تساقط «الأمطار الثلجية»، وسيستمر تساقط الثلوج طوال يوم الاثنين في العاصمة الروسية، حيث سترتفع درجة الحرارة حتى 3 درجات مئوية فوق الصفر.

فرض حالة الطوارئ

في الوقت نفسه، أعلن حاكما منطقتي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، المعينان من روسيا، حالة الطوارئ، وأشارت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إلى إجلاء أكثر من 350 شخصا.

انقطاع الكهرباء

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الطاقة أن سوء الأحوال الجوية تسبب، صباح الاثنين، في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1.9 مليون شخص في مناطق داغستان وكراسنودار وروستوف بجنوب روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.