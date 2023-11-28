تفاصيل إنشاء 40 وحدة سكنية مميزة بدلا من 9 عمارات آيلة للسقوط في السلوم

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أعمال إنشاء 40 وحدة سكنية بمدينة السلوم، وذلك في إطار توفير وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

40 وحدة بدلاً من 9 عمارات

وقال اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اليوم، إن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي يقوم بتنفيذ أعمال إنشاء عمارتين سكنيتين جديدتين كبيرتين في مدينة السلوم، بإجمالي 40 من الشقق السكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى ضمن إنشاء عمارات سكنية بدلاً من 9 عمارات قديمة بـ40 وحدة، كانت آيلة للسقوط وجرى إزالتها وعمل التخصيص من خلال المحافظة.

موقع الوحدات السكنية الجديدة في السلوم

وأضاف رئيس جهاز التعمير، أن العمارات تقع أمام قسم شرطة السلوم ومركز بريد السلوم، وأن مدة التنفيذ عام واحد وجري تجهيز التصميمات من خلال المكتب الفنى بالجهاز بمطروح، بهدف توفير وحدات سكنية حضارية ومتميزة لأهالي مدينة السلوم.