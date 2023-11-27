نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها

قال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي بمحافظة أسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر ريادتها ومكانتها بين دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة أسيوط بمنطقة الوليدية؛ بحضور الفنان طارق الدسوقي ولفيف من قيادات الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ القرى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن الجميع شاهد على مدى التحديات التي تعيشها مصر خلال الفترة الماضية والحالية وخصوصا كون مصر لها مكانتها وحضارتها المختلفة وتاريخها الكبير، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظت علي موقعها من خلال مواجهة تلك التحديات.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة ليس تعبير ولكن واقع، وجميع المواطنون يعيشون أخوة متحابين وهذا الذي تبنته الجمهورية الجديدة، والإمام الأكبر والكنيسة كونوا بيت العائلة المصرية.