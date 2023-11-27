«منصات التعلم الإلكتروني».. ورشة عمل بجامعة كفر الشيخ

نظمت وحدة التعلم الإلكتروني بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل توعوية بقاعة سيمينار كلية طب الأسنان، وذلك تحت عنوان «التحول إلى برامج رقمية من خلال منصات التعلم الإلكتروني»؛ للتوعية بأهمية المنصات الإلكترونية لخدمة العملية التعليمية بهدف التحول إلى برامج وجامعات رقمية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور إيناس الجندي عميد كلية طب الأسنان، كما حاضر بورشة العمل الدكتور مي رمضان، مدير وحدة التضامن الإلكتروني بالجامعة.

منصة التعلم الإلكتروني وأهدافها

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، أن ورشة العمل تهدف إلى التوعية بأهمية توظيف منصة التعلم الإلكتروني Thinqi LMS لخدمة العملية التعليمية بهدف التحول إلى برامج وجامعات رقمية، ومواكبة التطور التكنولوجي وضمان تكاملها مع متطلبات الجودة، وذلك للحصول على الاعتماد لتحقيق تعليم مستدام في سبيل جامعات وبرامج رقمية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الاستخدام الأمثل للمنصات يتضمن توفير فرصة الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، ما يزيد من مرونة استمرارية التعلم، وخاصة وقت الأزمات، وكذلك تقييم مخرجات التعلم بشكل أكثر دقة وموضوعية، مما يساعد في تحسين أداء الطلاب وتوفير محتوى تعليمي عالي الجودة، أيضاً تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة، عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل العملية التعليمية لتوفير الاستخدام الورقي، على مستوى رفع المادة التعليمية، إجراء الاختبارات، إدارة السجلات الأكاديمية، التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق التعليم الجيد، وهو الهدف الرابع من مجموعة السبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة والتي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتحقيق التحول الرقمي للتعليم الجامعي، حيث يمثل عملية مستمرة وليست حدثًا لحظيًا، وتتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الهدف من هذه الورش هو الوصول بجامعة كفرالشيخ إلى جامعة رقمية وصديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدماتها التعليمية، بما في ذلك التدريس والتعلم والبحث والإدارة لتحسين كفاءة إدارة العملية التعليمية وتقديم المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي.