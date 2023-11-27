رئيس جامعة الأزهر يفتتح الدورة التدريبية حول تكنولوجيا علاج العقم

افتتح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الـ13 التي تنظمها وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية والتي تقام تحت عنوان: «التدريب النظري والعملي على التكنولوجيا المتقدمة لعلاج العقم وأطفال الأنابيب»، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية للأطباء وأخصائي الأجنة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال التدريب والتأهيل الدائم والمستمر؛ تلبية لسوق العمل واحتياجات المجتمع.

جامعة الأزهر من الجامعات المتميزة

ورحب الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، بالمتدربين من داخل مصر وخارجها، ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يولي هذا المركز رعاية خاصة؛ نظرًا لجهوده القيمة في خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية يعد قبلة علمية، خاصة وأن المركز حائز على جائزة الأمم المتحدة للأنشطة السكانية عام 2013م، مما جعله منارة علمية متخصصة في مجالات العقم والإخصاب الطبي المساعد وأطفال الأنابيب.

وحث رئيس الجامعة المتدربين على استثمار هذه الدورة التدريبية المتخصصة في هذا المركز العريق، خاصة وأنه يحاضر خلالها قامات علمية كبيرة في هذا المجال العلمي المهم.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر من الجامعات المتميزة، مدللًا على ذلك بتصدرها لتصنيف التايمز؛ الجامعة الأولى على مستوى الجامعات الحكومية في هذا العام.

وأعلن الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، أن المركز يفتح أبوابه لخدمة طلاب العلم من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مشيرا إلى أن وحدة الإخصاب الطبي تقوم بنشاط علمي وتدريبي كبير منذ تأسيسها، فقد نظمت 13 دورة تدريبية بإجمالي 700 طبيب تم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم، وحصولهم على شهادة معتمدة معترف بها عالميًّا.