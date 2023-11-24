رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال رفع كفاءة البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبوابة الرئيسية للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر التي يجري العمل بها على قدم وساق، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للسور الخارجي المحيط بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر بما يتناسب مع قيمة وعراقة جامعة الأزهر بتاريخها التليد على مدار أكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

رفع كفاءة البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية

وأكد الأستاذان محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أن العمل يجري وفق المخطط الزمني الموضوع له، موضحان أنه سوف يتم الانتهاء من ٱعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال الأيام المقبلة، وسوف يقوم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، بافتتاحها رسميًّا لتكون إضافة جديدة تضاف إلى جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر تشهد أكبر حركة تطوير في جميع المباني السكنية بالقاهرة (طلاب - طالبات) إضافة إلى تطوير وصيانة ورفع الكفاءة لبعض المدن الجامعية في الأقاليم.