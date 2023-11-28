«تجارة أسيوط» تطلق مسابقة بحثية للطلاب عن المشاركة السياسية.. جوائز مالية

نظم مركز دراسات المستقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، أولى الندوات التوعوية المنطلقة تحت عنوان «مصر تنتخب.. حق الشباب وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية» بكلية التجارة، والمقرر أن تعقد في كليات الجامعة المختلفة، حتى يوم 9 من ديسمبر المقبل، لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الوعي السياسي

وفي كلمته، أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، أهمية مشاركة الشباب في مثل هذه الندوات والفعاليات؛ نظراً لأهمية الوعي السياسي وحرية الرأى كأحد مبادىء الديمقراطية التى تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة، مشيراً لضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ولتحقيق مبادىء العدل والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع المصرى.

رفع الوعي

وأشاد الدكتور محمد العدوي؛ بدعم إدارة الجامعة للمركز في تنظيم سلسلة الندوات بهدف رفع الوعي بين الشباب بأهمية دورهم في رسم الخريطة السياسية بمصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكداً على أهمية الانتخابات الرئاسية، وخاصة في المرحلة الراهنة في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة، ومحاولة البعض بث روح اليأس والإحباط بين الشباب، منوهاً إلى القيمة الكبيرة لصوت كل فرد، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

كما أعلن عن تنظيم مسابقة بحثية للطلاب، تحت عنوان «المشاركة السياسية ومستقبل مصر»، ويتم توزيع جوائز مالية قيمة في نهاية فعاليات الندوات؛ للفائزين فيها بالمراكز الثلاثة الأولى، كما سيتم توزيع شهادات تقدير على جميع المشاركين فى المسابقة.