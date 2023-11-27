مدير المركز الدولي للدراسات بالأزهر: نفتح أبوابنا لخدمة طلاب العلم

قال الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، إن المركز يفتح أبوابه لخدمة طلاب العلم في داخل مصر وخارجها، موضحا أن الدورة التدريبية الـ 13 التي تنظمها وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز تقام تحت عنوان: (التدريب النظري والعملي على التكنولوجيا المتقدمة لعلاج العقم وأطفال الأنابيب) على مدار ثلاثة أيام متتالية للأطباء وأخصائيي الأجنة.

13 دورة تدريبية بإجمالي 700 طبيب تم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم

وأعلن أبو السرور أن المركز يفتح أبوابه لخدمة طلاب العلم من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، مشيرا إلى أن وحدة الإخصاب الطبي تقوم بنشاط علمي وتدريبي كبير منذ تأسيسها، فقد نظمت 13 دورة تدريبية بإجمالي 700 طبيب تم تدريبهم وتأهيلهم التأهيل اللازم، وحصولهم على شهادة معتمدة معترف بها عالميًّا.

وأوضح مدير المركز أن هذه الدورات التدريبية الـ13 معتمدة من اتحاد الأطباء العرب بعدد 13 ساعة تدريبية.

كما أوضح أبو السرور أن المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية انتقل من مرحلة الخدمات الطبية إلى تقديم الخدمات التعليمية، بعد أن صدق المجلس الأعلى للازهر في عام 2019 م على افتتاح المعهد الدولي الذي ينتهج إستراتيجية تعليمية واضحة، مشيرا إلى أن المعهد تخرجت به الدفعة الأولى ونحن الآن بصدد الدفعة الثانية، لافتا إلى أن هذه الدورة التدريبية تعد امتدادًا للدورات السابقة.

الدورة التدريبية يستمر عملها على مدار ثلاثة أيام

وأوضح الدكتور محمد شحاتة، مدير وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز، أن الدورة التدريبية يستمر عملها على مدار ثلاثة أيام، ويحاضر خلالها كبار الأساتذة في هذا المجال العلمي الدقيق، مشيرًا إلى أن وحدة الإخصاب الطبي المساعد لها نشاط علمي كبير منذ تأسيسها قبل نحو عقد من الزمن يتضمن: تقديم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية لمرضي العقم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، إضافة إلى تدريب الأطباء في جامعة الأزهر والجامعات المصرية والعربية والإفريقية على أحدث ما وصل إليه العلم في علاج العقم لدي الرجال والنساء، بجانب إجراء البحوث المختلفة في مجال الإخصاب الطبي المساعد.