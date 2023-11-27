التحالف الوطني بأسيوط يستعرض التحديات والصعوبات التي واجهها الرئيس السيسي

استعرض الدكتور شحاتة غريب منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط، التحديات والصعوبات التي واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، من أجل الحفاظ على مكانة الدولة المصرية والتصدي إلى أي مساس بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة أسيوط بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، بحضور الفنان طارق الدسوقي والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي ولفيف من أعضاء التحالف وبيت العائلة المصرية والقيادات الأهلية وعمد ومشايخ قرى المحافظة.

مواجهة الأرهاب

واستعرض منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صورا لما شهدته مصر بداية من التخريب والتدمير الذي نفذته جماعة الإخوان المسلمين من حرق وتخريب وتدمير المنشآت المصرية والدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في ثورة 30 يونيو، وكيفية مواجهة تلك الجماعات الإرهابية وتحقيق الأمن في الشارع المصري حتى تعود مصر كما كانت وكذلك الإرهاب في سيناء والذي استغرق جهدا كبيرا للتصدي له، والدور العظيم للقوات المسلحة والشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان.

الموقف المصري تجاه فلسطين

وأضاف غريب، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الدولي بكل شرف، وما فعله الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية يجعلنا جميعا نقف خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات، مؤكدا أن الرئيس نجح في أن يكون لدينا دولة قوية وجيش قوي.