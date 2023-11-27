أول تعليق من عرفة هاشم بعدما حقق الرئيس السيسي حلمه: مفاجأة جميلة جدا

أعرب المواطن عرفة هاشم عن سعادته بعد الاستجابة لمطالبه وتحقيق حلمه بالحصول على تاكسي وشقة، قائلا إن «مؤسسة حياة كريمة تواصلت معي أمس من أجل إجراء مقابلة، ولم أكن أتوقع تحقيق حلمي بالحصول على سيارة تاكسي وسكن، والمفاجأة كانت جميلة جدا، ولم أكن أتوقعها، وبشكر الرئيس السيسي على دعمه وعلى ما قدمه لي ولأولادي، وبشكر مؤسسة حية كريمة على تعاملها وتواصلها معي».

دعم الرئيس للمواطنين

وأضاف هاشم، لـ«الوطن»، أن السيارة والسكن آمل أن يحلا الأزمة، وأتمنى أن تكون مساعدة خير، وأشكر الرئيس السيسي على استجابته لي ولأسرتي، وكل شخص ساهم في وصول السكن والسيارة لي ولأولادي، بالإضافة إلى كل ما قام به الأطباء في المستشفى واهتمامهم بالكشف على الأولاد، مضيفا أن هذه المفاجأة جميلة وسوف تساهم في تخفيف الأعباء عنى وعن أسرتي.

وكانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم الدعم للمواطن عرفة هاشم، الذي حقق الرئيس حلمه وحصل على سيارة «تاكسي» وسكن له ولأولاده، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

جولات الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي قد التقى مع الشاب هاشم أثناء إحدى جولاته في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفة هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما أن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه، وجاء ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه المؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كل سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كل أنحاء الجمهورية.