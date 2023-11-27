تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. فترة سداد تصل إلى 7 سنوات

تقدم كل البنوك المصرية الفترة الحالية قروضا خاصة بشراء سيارة جديدة ومن ضمن تلك البنوك التي تتيح لعملائها فرصة الحصول على قرض مخصص لشراء سيارة بنك القاهرة، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض السيارة والذي جاء كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة

- تصل قيمة التمويل الخاصة بالقرض إلى 6 ملايين جنيه.

- وبالنسبة للفائدة تبدأ من 22% وتصل إلى 4%.

- كما يبلغ الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه.

- فيما يتيح بنك القاهرة فرصة أمام العملاء لسداد قرض السيارة خلال فترة تصل إلى 7 سنوات.

الشروط

- ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية.

- استحضار فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.

- تجهيز مفردات المرتب.

- عرض أسعار معتمد.

- ومن شروط القرض أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا عند نهاية القرض.

شروط قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة

- وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين يريدون الحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة، يجب عليهم إحضار سجل تجاري حديث.

- بطاقة ضريبية سارية.

- كما لابد من استخراج كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.