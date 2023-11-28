وظائف شاغرة بوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في المنيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن وظائف شاغرة بوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، في مكون «معلومات سوق العمل، والتوظيف، وريادة الأعمال».

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في المنيا، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن الوظائف الشاغرة، هي: «مدير الوحدة، ومكون التوظيف ومعلومات سوق العمل، ومكون الابتكار وريادة الأعمال والتوجية والإرشاد المهني».

الشروط العامة المطلوبة للتقديم

ووضعت المديرية الشروط العامة والأخرى الإضافية المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، والتي تشمل الحصول على مؤهل عالٍ، والإلمام بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي، وعدم تجاوز عمر المتقدم 55 عاما، والإلمام بالمهارات الإدارية والفنية في العمل، والتمتع بالسيرة الحسنة بين الزملاء والتواصل الجيد، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت «مديرية التعليم» إلى أن مدة الإعلان عن الوظائف الشاغرة هي 15 يومًا، وستشكل لجنة المقابلات والاختيار برئاسة مدير عام التعليم الفني، وعضوية ممثل عن مشروع قوى عاملة مصر، وآخر عن الوحدة المركزية.

المستندات المطلوبة من المتقدمين

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة، تقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة التنسيق الفني بالمديرية، والتي تشمل:

- سيرة ذاتية مفصلة ومدعومة بالمستندات.

- بيان حالة إلكتروني حديث ومعتمد من الإدارة التابع لها.

- تقرير الأداء عن آخر عامين.

- طلب مقدم لمدير عام التعليم الفني، للالتحاق بالوحدة وموضح فيه المكون الذي يريد العمل به.

- صورة البطاقة الشخصية.

- موافقة التوجية الفني على الطلب في ضوء العجز والزيادة.

وأوضحت المديرية أن التقديم للوظائف الشاغرة متاح حتى يوم 12 ديسمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، ووحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، التي تلعب دورا مهما في إعداد طلاب التعليم الفني للالتحاق بسوق العمل.