محافظ المنيا: توزيع 69 ألف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع ناقش متابعة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى جانب الرقابة على الأسواق بالتعاون بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أن المنيا نجحت في توزيع شنط وكراتين غذائية مدعمة على المواطنين بسعر 100 جنيه للكرتونة، حيث تم توزيع 68 ألف كرتونة، وتمضي المحافظة قدما في توزيع 20 ألف كرتونة أخرى، فضلا عن توفير كافة السلع داخل المنافذ وعددها 94 منفذا على مستوى مراكز المحافظة، إلى جانب المنافذ المتحركة التي تجوب القرى بمراكز المحافظة، كما يجري ضخ كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في المنافذ وسلاسل المحلات التجارية داخل المبادرة.

تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%.

ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري وتوفير السلع ووجود رصيد مطمئن منها دون التأثر بالأزمات العالمية، مشيرا إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية في مختلف المحافظات من خلال غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم.