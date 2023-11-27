الفنان طارق الدسوقي من أسيوط: الرئيس السيسي قائد المرحلة الحالية ويجب دعمه

قال الفنان طارق الدسوقي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد قائد المرحلة الحالية التي تواجها الدولة المصرية، وخصوصا على المستوى الخارجي، وواجب علينا جميعا أن نكون خلفه على قلب رجل واحد، لكي نعبر هذه المرحلة الحالية الحرجة والصعبة للغاية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور القيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى وأعضاء التحالف الوطني وبيت العائلة المصرية.

مصر واجهت تحديات كبيرة

وأضاف «الدسوقي» خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد بمدينة أسيوط، أننا جميعا بعيدا عن أي شعارات أو نفاق، نشهد بما تواجه الدولة المصرية من تحديات خارجية ومشاكل سياسية كبيرة ومرحلة صعبة، والدولة المصرية مرت سابقا بظروف صعبة كبيرة وتخطيناها بالاتحاد وبحبنا للدولة المصرية والوقوف خلف قائدها في تخطي كافة الظروف الصعبة.

الشعب على قلب رجل واحد

وأوضح أن كل الأحداث التي تشهدها الدولة المحيطة بنا المقصود بها مصر، ونحن حاليا في حالة حرب حقيقية لا تقل عن كل الحروب التي خضناها سابقا، «حرب محتاجة مننا في التوقيت ده نكون على قلب رجل واحد حتى نكون حائط منيع ضد ما يحاك بهذا الوطن سواء من الداخل أو الخارج ونكون خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة حتى نواجه المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهنا والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية».

وتابع: «مصر قادرة على التخطي ومواجهة كل ذلك وهذا ما حدث في نكسة 67 عندما كان عندنا عزيمة وصبر وتحدي وعزة ووقفنا خلف قيادتنا وحققنا النصر في حرب 73، وعندما قرر عبدالناصر التنحي بعد نكسة 67 خرج ملايين المصريين في الشوارع مطالبين ببقاءه والوقوف خلفه وبعدها كنا نجحنا في بناء الجيش ونوعنا السلاح، وأكمل الرئيس السادات ونجحنا في تحقيق النصر في حرب 73، وكبدنا العدو خسائر كبيرة واسترجعنا سيناء الغالية علينا كلنا، وساعتها أرسلنا رسالة للعالم أن مصر ممكن تضعف وممكن تمرض ولكن لا تموت».

مصر مذكورة في القرآن والإنجيل

وأشار إلى أن مصر ليس صدفة أنها عن غيرها من دول العالم ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بشكل صريح، و34 مرة تلميح وتصريح، مضيفا «هل صدفة أنها تذكر في التوراة والإنجيل 698 مرة في أسفار العهد القديم والعهد الجديد والأناجيل الأربعة، وذلك يبين مدى أهمية الدولة المصرية أم الدنيا»، مطالبا أهالي أسيوط بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية والتصدي للتحديات والصعوبات الداخلية والخارجية.