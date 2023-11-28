حملة رش للقضاء على الحشرات في شلاتين استجابة لشكوى مواطن

استجاب الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لشكوى أحد المواطنين بمدينة شلاتين بوجود حشرات في عدد من المناطق، ووجه إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، برشها حفاظاً على صحة المواطنين.

مواطن يشكو من انتشار الحشرات

وقدم المواطن ناصر منصور من أهالي مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر شكوى بانتشار الحشرات في بعض المناطق، فشنت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة حملة للرش والترصد الحشري للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض.

شلاتين في القلب

وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن مواطني الشلاتين في القلب وتعمل المديرية دائمًا على تقديم خدمات صحية و قوافل طبية متنقلة وثابتة، من خلال التنسيق مع فرق طبية من أساتذة واستشاري جامعات الزقازيق والقصر العيني وطب الأزهر بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين طبقًا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير حياه كريمة للمواطنين.