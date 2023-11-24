انخفاض أسعار السمك في البحر الأحمر.. تبدأ من 20 جنيها للكيلو

تشهد أسعار السمك في أسواق البحر الأحمر، انخفاضًا كبيرًا تزامنًا مع موسم انتعاش الصيد، ووجود أكثر من 40 نوع سمك في الأسواق، وسط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، خاصة الجمبري والإستاكوزا والكابوريا الدراك والبركودة والبياض والتونة.

انخفاض أسعار الأسماك في البحر الأحمر

وقال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ انخفاض أسعار السمك في أسواق البحر الأحمر ، يرجع إلى انتعاش موسم الصيد وتنوع الأسماك في المياه، مؤكدًا أنّ أسواق السمك تخضع للرقابة بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والجهات المختصة بالبحر الأحمر.

إقبال المواطنين على سوق حلقة أسماك الغردقة

وكشف أبو علي حمود، أحد أقدم بائعي السمك في الغردقة، أن هناك إقبالًا من المواطنين على سوق حلقة أسماك الغردقة، حيث الأسعار المنخفضة، مؤكدًا أنّ أسماك البحر الأحمر تحتوي على فوائد عالية من الكالسيوم و الفسفور والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، خاصة الجمبري والإستاكوزا.

أسعار السمك في البحر الأحمر

ومن جهته، أشار باسم حمود نائب رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، إلى أنّ أسعار الأسماك في البحر الأحمر، تشهد انخفاضًا كبيرًا، كما يلي:

- كيلو البساريا: 20 جنيهًا.

- السردينة وأبو شرارة: 3 كيلوات بـ100 جنيه.

- البلطي: 70 جنيهًا للكيلو.

- السجان: 80 جنيهًا للكيلو.

- كاسكومري: 70 جنيهًا للكيلو.

- البوري: 110 جنيهات للكيلو.

- المكرونة: 100 جنيه للكيلو.