محافظ البحر الأحمر يوجه بحل مشكلات المواطنين بشكل فوري

استمع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، لمشاكل عدد من المواطنين بمدينة الغردقة، ووجه بحلها بشكل فوري، مؤكدًا أهمية تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

محافظ البحر الأحمر يوجه بحل مشاكل المواطنين

جاء ذلك خلال جولة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناطق عمارات اللؤلؤة والجوهرة والنور، شمال مدينة الغردقة، يرافقه رئيس مجلس مدينة الغردقة، مشددًا بحل المشاكل والتحديات التي أبداها المواطنون.

وخلال جولته، وجه محافظ البحر الأحمر بحل مشكلات المواطنين وتحسين مستوى حياتهم والخدمات المقدمة لهم.

محافظ البحر الأحمر يتفقد الحديقة المتكاملة بالغردقة

كما تفقد «حنفي» مشروع الحديقة المتكاملة بمساحة 22 ألف متر بمنطقة الممشى السياحي شمال الغردقة، وأوصى بإنشاء الملاعب واللاند سكيب، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات الأمن والنظافة للحفاظ على نظافة الحديقة بشكل مستمر وتركيب أعمدة الإنارة وكاميرات المراقبة لضمان الأمان في المنطقة.