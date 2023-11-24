أسقف كنائس البحر الأحمر يدعم الرئيس السيسي: «بك تكتمل قوتنا»

قال الأنبا إيلاريون أسقف كنائس البحر الأحمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم لمصر الكثير طوال السنوات الماضية لخدمة شعب مصر، وحافظ على سلامها الاجتماعي والسياسي والتنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، قائلا خلال كلمته في مؤتمر دعم السيسي الذي أقامته نقابة الزراعيين في البحر الأحمر، «بك تكتمل كل احتياجاتنا وبك يكتمل شبعنا وقوتنا، ونعلن تأييدك ودعمك في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأكد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، في مؤتمر دعم السيسي، أن الرئيس أسس للمواطنة، وفي خطاباته يُراعي عموم المصريين، وفي كل مرة يثبت حبه لجميع المصريين ويدعو لنبذ العنف والتفرقة، مضيفا أن الرئيس استطاع أن يكسب حب المصريين بكل طوائفهم وأفكارهم من خلال عمله وصدقه وأمانته.

السيسي اختيار المصريين

وأكد أسقف كنائس البحر الأحمر في كلمته خلال مؤتمر نقابة الزراعيين بالبحر الأحمر والذي أقيم في مدينة الغردقة، أن الرئيس السيسي اختيار المصريين الصادق والوطني، والمصريون حريصين على وجوده لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصر في كل ربوعها.

السيسي الأقدر على قيادة مصر

ولفت إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة مصر والحفاظ على شعبها ومؤسساتها في ظل أحداث دولية تحتاج إلى قائد حكيم لديه من الخبرة والحكمة والوطنية لإدارة شؤون المصريين والحفاظ على حقوقهم، وندعو له بالتوفيق والسداد في كل خطواته للحفاظ على مصر وشعبها لاستكمال مسيرته الطيبة في خدمة مصر وأهلها الذين منّ الله عليهم برئيس وطني وشريف يُراعى مصالح شعبه زاهد لكل شيء.

مؤتمر نقابة الزراعيين لدعم السيسي

وكانت نقابة الزراعيين نظمت مؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الغردقة بحضور الآلاف من الجماهير وعدد من القيادات الشعبية والسياسية، لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.